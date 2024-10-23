Лучшая авиакомпания мира выполнила первый рейс с высокоскоростным интернетом на борту

Qatar Airways выполнила первый рейс с высокоскоростным интернетом на борту

Авиакомпания Qatar Airways выполнила первый коммерческий рейс с высокоскоростным интернетом на борту. Об этом перевозчик, признанный лучшим в мире, сообщил на официальном сайте.

Boeing 777 выполнил полет из катарской Дохи в Лондон, Великобритания, 22 октября. На протяжении всего полета пассажирам был доступен бесплатный интернет на скорости до 500 мегабит в секунду. Соединение предоставила компания Илона Маска Starlink.

Отмечается, что авиакомпания опубликовала пресс-релиз о запуске бесплатного Wi-Fi на том же рейсе на высоте 10,6 тысячи метров.

Qatar Airways назвали лучшей авиакомпанией мира в рейтинге World Airline Awards 2024. Перевозчик также получил награды за лучшие в мире бизнес-класс и бизнес-лаундж.