Лукашенко назвал условие применения самого опасного оружия Россией

Лукашенко: РФ применит самое опасное оружие, если НАТО введет войска на Украину

Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации (РФ) применят самое опасное оружие, если НАТО введет войска на Украину. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия-1».

«Если они [Запад] захотят ввести туда [на Украину] войска НАТО — [будет] другая война. Тогда военные России могут достать самое опасное оружие со своих складов», — сказал он.

Белорусский лидер добавил, что Москва хочет получить гарантии того, что западные страны не будут поставлять Украине боеприпасы и перевооружать армию страны в случае, если установится перемирие.

Ранее белорусский лидер заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об окончании конфликта в 2025 году являются его желаниями. Лукашенко также подчеркнул, что конфликт не закончится в этом году.