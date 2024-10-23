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23:02, 23 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал об отсутствии в Белоруссии проблем с квадроберами

Президент Лукашенко: в Белоруссии нет проблем с квадроберами
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

В Белоруссии нет проблем с квадроберами. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью телеведущей Ольге Скабеевой, передает БелТА.

Журналистка спросила, есть ли в стране квадроберы. «Ну ходят… Это же маски эти… У нас этой проблемы нет», — ответил президент, употребив в ответе слово «квадроциклы».

Ранее председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил о связи квадробинга и ЛГБТ-идеологии (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

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      Юлия Мискевич
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