Лукашенко объяснил нежелание Запада отказать Украине в поставках оружия

Запад не отказывается поставлять оружие Киеву, чтобы не потерять лицо после бегства из Афганистана. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия-1».
«Давить излишне они на Зеленского не могут. Мы всегда говорим, ну что тут давить, не поставляй оружие, не давать деньги и прочее. А это их лицо. Запад не может потерять лицо, не дать оружия, не дать деньги после бегства с Афганистана. Ну, это будет уже конец. Им уже никто верить не будет», — сказал он.
Ранее белорусский лидер заявил, что Запад хочет переговоров между Киевом и Москвой больше, чем президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в случае территориальных уступок решение должно исходить от Киева.