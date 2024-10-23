Лукашенко объяснил нежелание Запада отказать Украине в поставках оружия

Лукашенко: Запад не отказывается поставлять оружие Киеву, чтобы не потерять лицо

Запад не отказывается поставлять оружие Киеву, чтобы не потерять лицо после бегства из Афганистана. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия-1».

«Давить излишне они на Зеленского не могут. Мы всегда говорим, ну что тут давить, не поставляй оружие, не давать деньги и прочее. А это их лицо. Запад не может потерять лицо, не дать оружия, не дать деньги после бегства с Афганистана. Ну, это будет уже конец. Им уже никто верить не будет», — сказал он.

Ранее белорусский лидер заявил, что Запад хочет переговоров между Киевом и Москвой больше, чем президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в случае территориальных уступок решение должно исходить от Киева.