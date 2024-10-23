Лукашенко отправится на саммит БРИКС в Казань

Президент Белоруссии Лукашенко примет участие в саммите БРИКС в Казани

Президент Белоруссии Александр Лукашенко примет участие в саммите БРИКС в Казани, куда отправится с рабочим визитом. Об этом пишет ТАСС.

«Александр Лукашенко примет участие в заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс"», — передает агентство сообщение пресс-службы белорусского лидера.

Отмечается, что у Лукашенко запланирована широкая программа международных контактов.

Ранее глава Министерства иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков рассказал о перспективах получения республикой статуса полноправного члена БРИКС. Помимо этого, Рыженков добавил, что по всем политическим вопросам страна является единомышленником всех участников организации, включая недавнее расширение.