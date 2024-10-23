Лукашенко оценил вероятность создания Киевом ядерного оружия

Лукашенко: Европа не позволит Киеву разработать ядерное оружие

Европейские страны не позволят Украине разработать ядерное оружие. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия-1».

Лукашенко подчеркнул, что не верит в разработку ядерного оружия Киевом. По словам белорусского лидера, этого не допустят как Россия, так и Запад.

«Не верю. Ему (Президенту Украины Владимиру Зеленскому — прим. «Ленты.ру») это никто не позволит сделать. Европа не просто упирается, они категорически не допускают использования ядерного оружия. Да и американцы этого боятся. Поэтому они Володе Зеленскому не позволят это сделать. Эти хотелки ни к чему», — сказал он.

Ранее белорусский лидер заявил, что Запад хочет переговоров между Киевом и Москвой больше, чем Зеленский. По его словам, в случае территориальных уступок решение должно исходить от Киева.