Лукашенко оценил возможность применения Путиным ядерного оружия в Белоруссии

Лукашенко заявил, что РФ не применит ядерное оружие в РБ без его согласия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не применит ядерное оружие, которое есть в республике, без его согласия. Его слова передает агентство БелТа.

По его словам, если бы шла речь о применении ядерного оружия для своей защиты, Белоруссия посоветовалась бы по этому вопросу с Россией. «Это наш союзник. Так и с американцами весь Запад советуется», — сказал он.

Он добавил, что ядерное оружие — это мощный сдерживающий фактор, который президент Белоруссии будет готов применить, если иностранные войска зайдут на территорию республики.

«Но еще раз говорю: разговоры о ядерном оружии — печальная тема. Вы спросили — я ответил. Нельзя мир шантажировать применением ядерного оружия. Мы его не собираемся применять, если будет ситуация такая, как сейчас», — заключил он.

Ранее Лукашенко рассказал о сожалениях президента России Владимира Путина из-за специальной военной операции. Однако он считает себя правым, добавил белорусский лидер.