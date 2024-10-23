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20:07, 23 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко оценил выборы в США фразой «дураки все»

Президент Белоруссии Лукашенко оценил выборы в США фразой «дураки все»
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Hannah McKay / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил выборы в США фразой «дураки все». Его слова приводит РИА Новости.

«Да дураки все. Я часто говорю: если бы это у нас или в России — ни одного дурака бы не выбрали. Ни одного, ни второго. Ужасно!» — заявил белорусский лидер.

Он также назвал выборы президента США ужасными и глупыми. Комментируя дебаты кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа и вице-президента Камалы Харрис, Лукашенко подчеркнул, что нормальные мужчины не воюют с женщинами. При этом глава Белоруссии признал, что является сторонником Трампа.

Ранее Камала Харрис снова выступила с заявлением, что в случае победы ее оппонента-республиканца Дональда Трампа российский президент Владимир Путин «будет восседать в Киеве».

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      Кристина Есикова
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