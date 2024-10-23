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19:41, 23 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко ответил на вопрос об участии КНДР или Белоруссии в украинском конфликте

Лукашенко: участие КНДР или Белоруссии в конфликте приведет к эскалации ситуации
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Владимир Астапкович / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Вовлечение в украинский конфликт Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) или Белоруссии привело бы к эскалации ситуации. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, цитирует БЕЛТА.

«Это будет шаг к какой-то эскалации конфликта, если на линии соприкосновения появятся чьи-то вооруженные силы, даже белорусские. Даже если бы мы ввязались в войну, это был бы путь к эскалации», — ответил он на вопрос о возможности участия стран в конфликте.

По его словам, в обратном случае Запад заявил бы, что в конфликт ввязалась союзная страна, а значит, НАТО имеет право помочь Киеву и ввести свои войска. Белорусский лидер также отметил, что президент России Владимир Путин никогда не ставил вопрос об участии республики в конфликте.

Ранее Лукашенко заявил, что России нужны гарантии безопасности от Запада, если Киев и Москва установят перемирие. Речь идет об отказе западной стороны перевооружать Вооруженные силы Украины и поставлять боеприпасы, уточнил он.

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      Кристина Есикова
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