Лукашенко: РФ нужны гарантии, что при перемирии Запад не перевооружит ВСУ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил желание России получить гарантии от Запада. Его слова приводит БЕЛТА.

«Нужны гарантии для России, чтобы, установив перемирие, вы [Запад] не начали подвозить на Украину боеприпасы и перевооружать Вооруженные силы Украины [ВСУ]. Вот этого не должно быть», — сказал он в интервью журналисту BBC Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани.

Минск и Москва выработали единую позицию по урегулированию конфликта, отметил Лукашенко. По его словам, Россия и Белоруссия считают, что для установления мира необходимы переговоры. Белорусский лидер напомнил, что Москва и Киев смогли прийти к соглашению в Стамбуле. Однако Запад сорвал эти договоренности, добавил он.

Ранее Лукашенко сообщил, что республика не фиксировала присутствие военных из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на линии фронта на Украине.