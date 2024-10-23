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19:20, 23 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко оценил желание России получить гарантии от Запада

Лукашенко: РФ нужны гарантии, что при перемирии Запад не перевооружит ВСУ

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил желание России получить гарантии от Запада. Его слова приводит БЕЛТА.

«Нужны гарантии для России, чтобы, установив перемирие, вы [Запад] не начали подвозить на Украину боеприпасы и перевооружать Вооруженные силы Украины [ВСУ]. Вот этого не должно быть», — сказал он в интервью журналисту BBC Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани.

Минск и Москва выработали единую позицию по урегулированию конфликта, отметил Лукашенко. По его словам, Россия и Белоруссия считают, что для установления мира необходимы переговоры. Белорусский лидер напомнил, что Москва и Киев смогли прийти к соглашению в Стамбуле. Однако Запад сорвал эти договоренности, добавил он.

Ранее Лукашенко сообщил, что республика не фиксировала присутствие военных из Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на линии фронта на Украине.

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      Кристина Есикова
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