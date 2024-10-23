Лукашенко поцеловал каравай

Президент Белоруссии Лукашенко в Казани съел чак-чак и поцеловал каравай

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань на саммит БРИКС, попробовал чак-чак и поцеловал каравай. О прибытии делегации из Минска сообщает РИА Новости.

Как следует из опубликованных кадров, белорусского лидера на посадочной полосе встречал глава Татарстана Рустам Минниханов. Политики обнялись, а затем пожали друг другу руки.

Затем Минниханов угостил Лукашенко чак-чаком, традиционным татарским блюдом, и предложил каравай. Глава белорусского государства съел кусочек чак-чака и приложил губы к караваю, поцеловав хлебное изделие.

В день открытия саммита БРИКС 22 октября высокопоставленных гостей в аэропорту встречал глава Татарстана Рустам Минниханов. Он предлагал чак-чак и каравай председателю КНР Си Цзиньпину, премьер-министру Индии Нарендре Моди, главе Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосу и другим политикам. Моди отказался пробовать угощение, однако прикоснулся к нему в знак уважения. «А у нас в Китае тоже есть», — пошутил Си Цзиньпин, увидев чак-чак.