Люди отомстили акуле за нападение на человека

В Гондурасе фермер побил напавшую на него акулу

В Гондурасе акула напала на человека, решившего поплавать возле пристани. После этого, как пишет Daily Mail, его спутники поймали ее и отомстили за нападение.

Пострадавший, 38-летний фермер Роберто Бу, его родственники и еще один фермер заехали на пляж по дороге на поле. Когда он стал кричать про акулу, поначалу все приняли это за шутку. «А потом он со всей силы принялся ее бить, и тогда она показалась, — рассказала свидетельница. — Это была акула. И немаленькая».

Люди в панике бросились к берегу, Бу вытащили из воды и вызвали скорую помощь. Когда его несли к машине, он хвастался, что побил акулу. Его доставили в больницу с травмами спины и правой ноги и экстренно прооперировали. Кроме того, из-за кровопотери ему потребовалось переливание крови.

В тот же день акулу, напавшую на Бу, догнали на лодке, поймали и забили деревянной дубинкой.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, тупорылая акула схватила опытного серфера за ногу. Он перевязал рану тросом и добрался до больницы самостоятельно.