Людям с низким либидо посоветовали способы заставить партнера чувствовать себя желанным

Мужчины и женщины подсказали людям с низким либидо способы доставить удовольствие партнеру и заставить его чувствовать себя желанным. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Тем, кто не испытывает отвращения к телу партнера, а просто не хочет контакта со своими гениталиями, посоветовали удовлетворять партнера орально либо обратить внимание на другие виды физических контактов.

Разное либидо — это довольно сложно. Если вы можете ограничиться поцелуями, сильными ласками, прелюдией, это будет правильным решением. Изучение фетишей может быть еще одним способом договориться с партнером jazzdrums1979 пользователь Reddit

Также людям с низким либидо посоветовали эмоционально поддерживать партнера и проявлять к нему сочувствие.

Моя подруга иногда отвергает мои инициативы. Иногда это причиняет мне боль, и я грущу и расстраиваюсь — не из-за нее, она имеет полное право отказаться, если хочет, и последнее, чего бы мне хотелось, это чтобы она делала что-то без желания. Но мне грустно, потому что близость — это большая часть того, как я проявляю любовь, и я расстраиваюсь, потому что действительно жду секса. Лучшее, что делает моя девушка, — это понимает и утешает меня, ведь в конце концов это отказ. Скажите человеку, как сильно вы его любите. Различия в либидо могут вызывать проблемы, если не налажено общение и сочувствие DarkDepths пользователь Reddit

Наконец, по мнению многих пользователей, в случае стойкого нежелания секса стоит обратиться к психотерапевту.

Не может быть ничего лучше терапии, пока чувство обиды не затвердело. Можно также избавиться от вредных привычек — низкое либидо часто может быть вызвано стрессом, слишком большой умственной и физической нагрузкой в ​​семье, проблемами с алкоголем или наркотиками, а также потерей себя из-за материнства, карьеры и так далее. Возможно, у вас нет энергии, чтобы реализовать свои желания и физически радовать друг друга. Попробуйте организовать себе дополнительную помощь по дому. Потратьте некоторое время на то, чтобы заглянуть внутрь себя и изучить свои внутренние желания. Назначьте дату интимной близости, предвкушайте встречу и не отменяйте ее. В конечном счете вы не можете симулировать желание, но вы можете разжечь его и настроить себя на успех, проведя некоторую подготовку fonzybonzo пользователь Reddit

Ранее секс-эксперт Дитте Йенсен перечислила правила женской мастурбации для максимального удовольствия. Она посоветовала начать исследовать свое тело заново, для чего важно создать подходящую атмосферу и настроение: фантазировать, смотреть порно, читать или слушать эротические книги.