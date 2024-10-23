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09:42, 23 октября 2024Ценности

Мадонна обнажила грудь на новых фото

Фото: @madonna

Американская певица Мадонна показала новые откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

66-летняя поп-исполнительница поделилась в сторис снимками, на которых запечатлела себя без одежды и бюстгальтера. При этом на некоторых размещенных кадрах знаменитость прикрыла обнаженную грудь тканевой салфеткой.

Кроме того, можно заметить, что образ звезды дополняют серьги в виде крестов, массивное колье, оформленное прозрачными камнями, и браслеты. Также на ней присутствует макияж с сияющими тенями и черными графичными стрелками.

В августе сообщалось, что Мадонна сходила на свидание в откровенном наряде.

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      Карина Черных
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