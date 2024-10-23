Малышева обратилась к Госдуме с одним требованием

Врач Елена Малышева обратилась к Госдуме с требованием добавлять йод в соль

Врач и телеведущая Елена Малышева обратилась в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале к Государственной Думе. Выпуск, в котором специалистка озвучила свое требование, доступен на сайте телеканала.

Малышева объяснила, что, согласно исследованиям, у многих россиян наблюдается дефицит йода в организме, который приводит к проблемам в развитии у детей и трудностям в работе щитовидной железы. Она отметила, что в 1930-х советская власть эффективно решала эту проблему, добавляя йод в соль. В частности, в 1933 году был принят декрет об обязательном йодировании соли. Однако, по словам врача, действие этого документа отменили, и дефицит возник снова.

Специалистка призвала вернуть в Россию практику йодирования соли. «Государственная Дума, обращаемся к вам. Это официально», — сказала Малышева.

Ранее медик предупредила россиян о важности свекровей. По ее словам, именно они могут быть донорами для внучек, если те серьезно заболеют.