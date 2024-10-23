Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:44, 23 октября 2024Экономика

Метеоролог назвал оптимальный срок замены летней резины на зимнюю

Метеоролог Вильфанд рекомендовал москвичам сменить резину на зимнюю 26 октября

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Москвичам стоит озаботиться сменой летней резины авто на зимнюю в ближайшие выходные, 26-27 октября, когда среднесуточные температуры опустятся ниже 5 градусов, рекомендовал в разговоре с «Лентой.ру» метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас температура в Москве на 4-5 градусов выше нормы. Завтра, 23 октября, погода тоже останется теплой, хотя и дождливой: 10-14 градусов днем, 5-7 ночью, — рассказал метеоролог. — Но постепенно ситуация будет меняться. Начиная с 25 октября температуры опустятся до 7-9 градусов днем, 2-7 — ночью».

В субботу и воскресенье, 26 и 27 октября, погода будет малооблачной, что, как объяснил Вильфанд, поспособствует охлаждению почвы и приземных слоев воздуха: ночью температуры будут опускаться до 0.

«При этом, если температура 5 градусов и ниже, резина теряет эластичность, что увеличивает тормозной путь автомобиля. Так что ближайшие выходные, начало следующей недели — лучшее время задуматься о замене резины, особенно если она не шипованная», — рекомендовал собеседник «Ленты.ру».

Ранее синоптики спрогнозировали, что в 2024 году начало климатической зимы в Москве совпадет с календарной. При том что обычно это происходит в середине ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Наталия Белова
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме предложили снизить возраст выхода на пенсию для одной категории граждан. Кого это затронет?

      Суд вынес приговор матери умершего от борща младенца

      Людям с низким либидо посоветовали способы заставить партнера чувствовать себя желанным

      43-летняя ведущая показала фигуру в откровенном наряде

      В США испугались «спирали смерти в обороне»

      Семак оценил игру Соболева за «Зенит»

      Метеоролог назвал оптимальный срок замены летней резины на зимнюю

      10 юношей потеряли по половине пениса из-за инъекций для повышения эрекции

      Падение астероида миллиарды лет назад способствовало развитию жизни

      Москвича выселили из квартиры после иска Собчак

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше