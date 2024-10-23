Метеоролог назвал оптимальный срок замены летней резины на зимнюю

Метеоролог Вильфанд рекомендовал москвичам сменить резину на зимнюю 26 октября

Москвичам стоит озаботиться сменой летней резины авто на зимнюю в ближайшие выходные, 26-27 октября, когда среднесуточные температуры опустятся ниже 5 градусов, рекомендовал в разговоре с «Лентой.ру» метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас температура в Москве на 4-5 градусов выше нормы. Завтра, 23 октября, погода тоже останется теплой, хотя и дождливой: 10-14 градусов днем, 5-7 ночью, — рассказал метеоролог. — Но постепенно ситуация будет меняться. Начиная с 25 октября температуры опустятся до 7-9 градусов днем, 2-7 — ночью».

В субботу и воскресенье, 26 и 27 октября, погода будет малооблачной, что, как объяснил Вильфанд, поспособствует охлаждению почвы и приземных слоев воздуха: ночью температуры будут опускаться до 0.

«При этом, если температура 5 градусов и ниже, резина теряет эластичность, что увеличивает тормозной путь автомобиля. Так что ближайшие выходные, начало следующей недели — лучшее время задуматься о замене резины, особенно если она не шипованная», — рекомендовал собеседник «Ленты.ру».

Ранее синоптики спрогнозировали, что в 2024 году начало климатической зимы в Москве совпадет с календарной. При том что обычно это происходит в середине ноября.