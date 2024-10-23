Минфин Германии предложил новый юридический статус для украинских беженцев

Глава Минфина ФРГ Линднер предложил новый статус для беженцев с Украины

Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил новый юридический статус для украинских беженцев. Об этом сообщает Wirtschaftswoche.

Министр выдвинул данное предложение с целью снизить затраты на гражданские пособия и привлечь на рынок труда больше получателей социальных пособий. «Мы должны рассмотреть вопрос об отдельном правовом статусе для беженцев с Украины», — сказал он.

По словам главы немецкого Минфина, беженцам не придется проходить процедуру предоставления убежища, однако они не будут автоматически получать гражданское пособие.

Ранее мэр немецкого города Бад-Грисбах в Баварии Юрген Фундке запретил украинским беженцам регистрироваться в муниципальных учреждениях. Чиновник уточнил, что в детских садах, школах и центрах размещения больше нет мест.