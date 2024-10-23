Минобороны показало кадры уничтожения украинской САУ в Курской области

Минобороны России показало видео с уничтожением украинской САУ в Курской области

Минобороны России показало кадры с уничтожением украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

«Обнаруженная разведкой группировки войск "Север" самоходная артиллерийская установка ВСУ поражена барражирующим боеприпасом "Ланцет" в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

На снятых сверху кадрах видно стоящую в лесополосе САУ. Затем ракурс меняется и посреди экрана вспыхивает взрыв.

В этот же день стало известно, что российские войска уничтожили американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley в Курской области. Помимо того, Вооруженным силам России удалось уничтожить еще две БМП, семь боевых бронированных машин и три артиллерийских орудия.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.