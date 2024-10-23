Минобороны потребовало взыскать с разработчика снарядов и орудий десятки миллионов

Минобороны РФ потребовало взыскать с разработчика снарядов более 29 миллионов

Минобороны России потребовало взыскать с Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) им. В. В. Бахирева, занимающегося разработкой снарядов и орудий для российской армии, более 29 миллионов рублей. Карточки дел опубликованы в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Отмечается, что общая сумма исков составляет 29 миллионов 330 тысяч рублей. Собеседник ТАСС, знакомый с материалами дела, указал, что часть исков связана с неудовлетворительным по мнению представителей МО РФ проведением работ по модернизации вооружений для нужд Вооруженных сил (ВС) страны.

Ранее военный суд продлил арест бывшему заместителю главы Генерального штаба ВС России генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину. По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года фигурант получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» и главного бухгалтера фирмы. Взамен предпринимателям увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России.