Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:04, 23 октября 2024Силовые структуры

Минобороны потребовало взыскать с разработчика снарядов и орудий десятки миллионов

Минобороны РФ потребовало взыскать с разработчика снарядов более 29 миллионов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress

Минобороны России потребовало взыскать с Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) им. В. В. Бахирева, занимающегося разработкой снарядов и орудий для российской армии, более 29 миллионов рублей. Карточки дел опубликованы в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Отмечается, что общая сумма исков составляет 29 миллионов 330 тысяч рублей. Собеседник ТАСС, знакомый с материалами дела, указал, что часть исков связана с неудовлетворительным по мнению представителей МО РФ проведением работ по модернизации вооружений для нужд Вооруженных сил (ВС) страны.

Ранее военный суд продлил арест бывшему заместителю главы Генерального штаба ВС России генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину. По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года фигурант получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» и главного бухгалтера фирмы. Взамен предпринимателям увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме предложили снизить возраст выхода на пенсию для одной категории граждан. Кого это затронет?

      В США испугались «спирали смерти в обороне»

      Семак оценил игру Соболева за «Зенит»

      Метеоролог назвал оптимальный срок замены летней резины на зимнюю

      10 юношей потеряли по половине пениса из-за инъекций для повышения эрекции

      Падение астероида миллиарды лет назад способствовало развитию жизни

      Москвича выселили из квартиры после иска Собчак

      Тела погибших в Узбекистане россиян отправят на родину после экспертизы

      Генсек ООН прибыл в Казань

      Минобороны потребовало взыскать с разработчика снарядов и орудий десятки миллионов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше