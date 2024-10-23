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13:16, 23 октября 2024Россия

Минобороны России раскрыло подробности о ситуации в Курской области

МО: отражены две контратаки и сорваны три попытки атаки ВСУ в Курской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Армия России за минувшие сутки отразила пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

ВСУ дважды безуспешно пытались конратаковать в районе Плехово и Покровского. Российские военные, кроме того, отразили три контратаки у населенного пункта Зеленый Шлях. Противник потерял до 40 человек и три боевые машины пехоты, также трое военнослужащих сдались в плен.

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Тем временем подразделения группировки войск «Север» продолжили наступательные действия в Курской области и нанесли поражения бригадам ВСУ в районах Дарьино, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Новоивановки, Плехово и Свердликово. Операция по уничтожению ВСУ в регионе продолжается.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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