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13:54, 23 октября 2024Экономика

Митя Фомин влез в рассрочку ради квартиры с видом на Москву-реку

Певец Митя Фомин взял рассрочку ради квартиры в районе Кутузовского проспекта

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Известный российский певец Митя Фомин обзавелся новой квартирой в Москве. Ради жилплощади пришлось влезть в рассрочку, признался он в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Квартиру площадью в 100 квадратных метров в районе Кутузовского проспекта Фомин рассматривал в качестве инвестиции для безбедной старости. Жилье он планирует сдавать в аренду. «Я пока не обзавелся ни пассивным доходом, ни каким-то сторонним бизнесом. Поэтому что-нибудь, знаете, на черный день надо, чтобы тебя кормило», — пояснил бывший участник группы «Hi-Fi». Здание еще только строится — его введут в эксплуатацию в 2026 году.

Вид на Москву-реку, открывающийся из окон квартиры, был для поп-певца в приоритете — Фомин, по его собственным словам, особенно любит энергетику воды. Видовые характеристики существенно поднимают стоимость лота, но это не смутило знаменитость. Как сообщается, за такую недвижимость музыкант отдал 40 миллионов рублей.

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Больше половины стоимости Фомин выплатил сразу, на остальное пришлось оформить беспроцентную рассрочку, на выплату которой уйдут годы. Однако певец надеется рассчитаться с банком раньше срока. Также впереди предстоят расходы на ремонт, закупку стройматериалов, мебели и техники. «Все же страшно стало дорого стоить. Знаете, я вообще не понимаю, откуда люди берут деньги», — возмутился исполнитель.

Ранее на продажу загородного дома решилась телеведущая Ирена Понарошку. В нем звезда прожила десять лет, построив его с нуля, поэтому сделка стала для нее грустным событием.

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      Виктория Клабукова
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