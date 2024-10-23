Митя Фомин влез в рассрочку ради квартиры с видом на Москву-реку

Певец Митя Фомин взял рассрочку ради квартиры в районе Кутузовского проспекта

Известный российский певец Митя Фомин обзавелся новой квартирой в Москве. Ради жилплощади пришлось влезть в рассрочку, признался он в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Квартиру площадью в 100 квадратных метров в районе Кутузовского проспекта Фомин рассматривал в качестве инвестиции для безбедной старости. Жилье он планирует сдавать в аренду. «Я пока не обзавелся ни пассивным доходом, ни каким-то сторонним бизнесом. Поэтому что-нибудь, знаете, на черный день надо, чтобы тебя кормило», — пояснил бывший участник группы «Hi-Fi». Здание еще только строится — его введут в эксплуатацию в 2026 году.

Вид на Москву-реку, открывающийся из окон квартиры, был для поп-певца в приоритете — Фомин, по его собственным словам, особенно любит энергетику воды. Видовые характеристики существенно поднимают стоимость лота, но это не смутило знаменитость. Как сообщается, за такую недвижимость музыкант отдал 40 миллионов рублей.

Больше половины стоимости Фомин выплатил сразу, на остальное пришлось оформить беспроцентную рассрочку, на выплату которой уйдут годы. Однако певец надеется рассчитаться с банком раньше срока. Также впереди предстоят расходы на ремонт, закупку стройматериалов, мебели и техники. «Все же страшно стало дорого стоить. Знаете, я вообще не понимаю, откуда люди берут деньги», — возмутился исполнитель.

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