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16:04, 1 октября 2024Экономика

Известная телеведущая со слезами на глазах рассказала о продаже дома

Ведущая Ирена Понарошку заплакала из-за продажи загородного дома

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская телеведущая Ирена Понарошку продала загородный дом, в котором прожила десять лет. Она рассказала о своем решении в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Понарошку призналась, что продажа жилья стала для нее эмоциональным событием. На видео, где она говорит о сделке, телеведущая плачет. При этом Ирена отметила, что событие стало одновременно радостным и грустным. «Мы строили его с нуля почти десять лет назад. Это был наш первый дом за городом, до этого мы жили в квартире. И мне всегда было хорошо в этом доме.», — рассказала звезда.

Она добавила, что продать дом пришлось из-за нехватки места. У сына Понарошку Теодора не было своей комнаты, а самой телеведущей и ее мужу было негде работать. При этом оставить дом себе и сдавать в аренду семья не могла: для покупки нового большого дома нужны были дополнительные средства, несмотря на то, что жилье приобреталось с помощью ипотеки.

Ранее Блогер Елена Блиновская продала элитную квартиру в Москве ради погашения долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

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      Александра Качан
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