Москвичка отсудила сотни тысяч рублей у сети супермаркетов

Москвичка отсудила 300 тысяч рублей у сети супермаркетов «Евроспар»

Жительница Москвы отсудила 300 тысяч рублей у магазина «Евроспар», ранее она потребовала компенсацию в размере 700 тысяч рублей за перелом плеча. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что женщина совершила покупку в одном из столичных магазинов «Евроспар». После она вышла на улицу и споткнулась о колесоотбойник для тележек супермаркета.

Москвичка упала и не смогла самостоятельно встать. Пострадавшая обратилась в поликлинику, ей диагностировали «Закрытый перелом плечевой кости». После женщине назначили операцию по вживлению пластины, но из-за ранее перенесенных хирургических вмешательств ее не стали проводить. Покупательница уверяла, что из-за травмирования плеча ее рука может отказать.

Судебная коллегия постановила, что с магазина нужно взыскать 500 тысяч рублей, 300 из них — моральная компенсация.

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