Россиянка отсудила у коммунальщиков деньги за мокрую грязь у дома

Челябинка отсудила у УК 40 тысяч рублей за падение на мокрой грязи у дома

Жительница Челябинска отсудила у коммунальщиков деньги за мокрую грязь у дома. Внимание на ситуацию со ссылкой на пресс-службу Тракторозаводского районного суда обратило издание Ura.ru.

По информации источника, в августе 2023 года женщина поскользнулась на мокрой грязи возле своего дома, упала и сломала руку, а также получила ушибы левого локтевого и правого тазобедренного суставов. В результате ей пришлось провести почти 1,5 месяца на больничном.

После этого россиянка решила подать на управляющую компанию (УК) «ЖЭУ», обслуживающую ее дом, в суд, чтобы добиться от нее компенсации за случившееся. Суд частично удовлетворил требования женщины и постановил, что коммунальщикам придется выплатить пострадавшей 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возместить расходы на лечение и услуги адвоката. Помимо этого, с УК взыскали штраф в 20 тысяч рублей. Уточняется, что решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в октябре стало известно, что тюменские коммунальщики заплатят 150 тысяч рублей за снег и лед, упавшие с крыши на голову прохожему.