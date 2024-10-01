Коммунальщики заплатят десятки тысяч рублей россиянину за рухнувший с крыши лед

В Тюмени УК заплатит прохожему, на которого упал лед с крыши, 150 тысяч рублей

В Тюмени коммунальщики заплатят десятки тысяч рублей за снег и лед, рухнувшие с крыши. Внимание на ситуацию со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона обратило издание Ura.ru.

В марте 2024 года житель Тюмени шел по Волгоградской улице, когда на него с крыши дома упал снег с наледью. В результате пострадавший получил сильные ушибы. Уточняется, что последствия травм до сих пор мешают его нормальной работе крановщиком. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что виновником инцидента является управляющая компания, которая ненадлежащим образом выполняет обязанности по обслуживанию и уборке дома. В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием выплатить пострадавшему тюменцу компенсацию за моральный ущерб. Иск был удовлетворен, и теперь управляющая компания должна заплатить россиянину 100 тысяч рублей, а также еще 54 тысячи рублей штрафа за то, что самостоятельно не пошла ему навстречу и не возместила ущерб раньше.

В апреле стало известно, что коммунальщики Костромы заплатили более 300 тысяч рублей за скользкую дорогу рядом с жилым домом.