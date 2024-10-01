Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:11, 1 октября 2024Экономика

Коммунальщики заплатят десятки тысяч рублей россиянину за рухнувший с крыши лед

В Тюмени УК заплатит прохожему, на которого упал лед с крыши, 150 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Тюмени коммунальщики заплатят десятки тысяч рублей за снег и лед, рухнувшие с крыши. Внимание на ситуацию со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона обратило издание Ura.ru.

В марте 2024 года житель Тюмени шел по Волгоградской улице, когда на него с крыши дома упал снег с наледью. В результате пострадавший получил сильные ушибы. Уточняется, что последствия травм до сих пор мешают его нормальной работе крановщиком. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что виновником инцидента является управляющая компания, которая ненадлежащим образом выполняет обязанности по обслуживанию и уборке дома. В связи с этим прокурор обратился в суд с требованием выплатить пострадавшему тюменцу компенсацию за моральный ущерб. Иск был удовлетворен, и теперь управляющая компания должна заплатить россиянину 100 тысяч рублей, а также еще 54 тысячи рублей штрафа за то, что самостоятельно не пошла ему навстречу и не возместила ущерб раньше.

В апреле стало известно, что коммунальщики Костромы заплатили более 300 тысяч рублей за скользкую дорогу рядом с жилым домом.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Украины прокомментировал заявления о готовности уступить территории

      Акции Microsoft «потеряли блеск» из-за усталости инвесторов

      Стало известно о попытках Киева заручиться поддержкой окружения Трампа

      Госдума приняла закон о лишении прав на срок до полутора лет за одно правонарушение

      «Дочка» итальянского банка перестанет начислять проценты по счету россиян

      Блиновская избавилась от элитной квартиры в Москве

      Казаки потребовали запретить концерт Арбениной

      Королева Елизавета II месяцами откладывала кончину ради одной вещи

      В Госдуме предложили обложить банки дополнительным налогом

      Ленивцы столкнулись с угрозой вымирания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше