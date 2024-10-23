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17:55, 23 октября 2024Из жизни

Мужчина едва не попал в тюрьму из-за страсти к запаху поношенной обуви

В Греции мужчина стал забираться в дома соседей, чтобы нюхать их обувь

Фото: nookniicks / Shutterstock / Fotodom

Житель Греции едва не попал в тюрьму из-за того, что стал нюхать обувь соседей. Об этом пишет Associated Press.

28-летнего мужчину из города Синдос, которых находится неподалеку от Салоников, арестовали 8 октября. Это произошло после того, как сосед поймал его на крыльце. Грек нюхал обувь, оставленную за дверью на ночь для проветривания. Как выяснилось, мужчина забирался в окрестные дома с той же целью как минимум трижды за последние полгода. Соседи неоднократно обращались к его семье с просьбой пресечь странное поведение.

В суде мужчина не смог объяснить свою страсть к запаху чужой поношенной обуви. Однако он подчеркнул, что не хотел навредить окружающим или нарушить закон. Судья приговорил его к месяцу условного заключения и предписал пройти курс психотерапии.

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      Антонина Черташ
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