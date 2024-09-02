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15:03, 2 сентября 2024Из жизни

Вежливый вор помыл за собой посуду и оставил хозяевам записку с объяснениями

Metro: в США вор забрался в дом, приготовил спагетти и помыл за собой посуду
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Aaron Josefczyk / Reuters

В США вежливый вор забрался в дом, поел и помыл за собой посуду перед уходом. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в штате Вашингтон. Хозяин дома Эдди Андуйо вернулся из поездки в пятницу, 23 августа, и обнаружил на кухне записку от вора. Как выяснилось, неизвестный мужчина, проникший в дом, приготовил себе спагетти, помылся, постирал одежду и ушел, оставил записку с объяснениями.

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Сначала Андуйо подумал, что это шутка. Но затем он увидел разбитое стекло, а позже обнаружил следы присутствия незваного гостя: помытую посуду и аккуратно сложенные полотенце и одеяла. Мужчину впечатлила деликатность взломщика, который не взял ничего, кроме еды.

Найти вора не удалось. При этом соседи Андуйо рассказали, что замечали в округе человека, снятого камерами видеонаблюдения. Некоторые соседи сообщили, что он пытался пробраться и в их дома.

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Ранее сообщалось, что в Италии арестовали вора, который во время кражи зачитался книгой о древнегреческих богах. 71-летний домовладелец вышел из спальни и увидел, что вор сидит в кресле и читает роман Джованни Нуччи «Боги в шесть: "Илиада" в час аперитива».

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      Антонина Черташ
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