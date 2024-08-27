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20:37, 27 августа 2024Из жизни

Вор попался из-за древнегреческих богов

В Италии вор увлекся романом про древнегреческих богов во время кражи и попался

Фото: Lilly Rum / Unsplash

В Италии арестовали вора, который во время кражи зачитался книгой о древнегреческих богах. Об этом пишет «Би-би-си».

Ночью 38-летний злоумышленник пробрался в квартиру в римском районе Прати. В поисках ценностей он наткнулся на роман Джованни Нуччи «Боги в шесть: "Илиада" в час аперитива», стал его листать и так увлекся, что не услышал, как проснулся хозяин квартиры. 71-летний домовладелец вышел из спальни и увидел, что вор сидит в кресле и читает. Опомнившись, тот попытался сбежать через балкон, но вскоре попался сотрудникам полиции.

Впоследствии преступник сказал полиции, что просто хотел навестить знакомого, но перепутал квартиры и решил, что попал в апартаменты для туристов. При этом в его сумке нашли дорогую одежду, которую он, скорее всего, украл у кого-то еще.

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Узнав о происшествии, автор книги Джованни Нуччи решил подарить ее вору. «Я бы хотел найти вора, пойманного с поличным, и передать ему эту книгу, — заявил он. — Он же не успел дочитать, его арестовали раньше. Это сюрреалистическая история, но в то же время она полна человечности».

Ранее сообщалось, что польские полицейские задержали пьяного белоруса, который забрел в чужую квартиру. В чужом жилье мужчина съел кастрюлю гуляша из говядины и уснул на диване.

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      Антонина Черташ
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