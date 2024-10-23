Мужчина поймал ядовитую змею в детском саду голыми руками и снял это на видео

В Австралии в детском саду поймали ядовитую змею длиной 1,2 метра

В Австралии на территории детского сада нашли ядовитую змею. Об этом пишет People.

Сотрудники детского сада вызвали профессионального ловца змей, как только заметили опасную рептилию длиной 1,2 метра. Она спряталась на игровой площадке, где часто проводили время дети.

Прибывший эксперт определил, что на площадку заползла краснобрюхая черная змея. «Я уверен, что краснобрюхая счастлива, имею в виду, быть рядом с детьми», — пошутил мужчина. Несмотря на то что у него был специальный инструмент, змею он поймал голыми руками и снял это на видео. Как только ловец спрятал рептилию в мешок, видевшие это дети радостно закричали.

Позже мать одного из воспитанников похвалила сотрудников детского сада за внимательность, а также мужчину за сноровку. Она рассказала, что после случившегося воспитатели провели детям лекцию, как вести себя при столкновении со змеей. После этого мужчина выпустил рептилию в лесу. «Увидимся, приятель», — сказал на прощание он.

Отмечается, что, хоть краснобрюхие черные змеи и ядовиты, они редко нападают на людей первыми. Их нужно сильно разозлить, чтобы они укусили. Их яд вызывает головную боль и боль в животе и рвоту, но редко приводит к серьезным проблемам.

Ранее сообщалось, что в Бразилии мужчина укусил анаконду, напавшую на него во время купания. После этого змея ослабила хватку, и друзьям пострадавшего удалось освободить его.