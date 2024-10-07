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05:01, 7 октября 2024Из жизни

Мужчина вцепился зубами в напавшую на него гигантскую змею и спасся

В Бразилии мужчина укусил напавшую на него гигантскую анаконду и спасся

Фото: Massimo Insabato / Globallookpress.com

В Бразилии мужчина укусил напавшую на него во время купания анаконду и спасся. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в муниципалитете Терра-Санта, штат Пара. Видео, на котором гигантская змея обвилась вокруг мужчины в реке, стало вирусным в социальных сетях. В ролике видно, как анаконда пытается утащить бразильца под воду. При этом за него борются несколько приятелей, которые стараются схватить змею за хвост.

В какой-то момент у обвитого змеей мужчины получилось вцепиться в нее зубами в районе головы. После этого анаконда ослабила хватку, и друзьям пострадавшего удалось освободить его. О состоянии мужчины не сообщается.

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Анаконды относятся к подсемейству удавов и считаются одними из самых крупных и самыми массивными змеями в мире. Хотя наибольшая официально зафиксированная длина анаконд составляет около 5,3 метра, с давних времен ходят легенды, что эти змеи могут вырастать длиннее 10 и даже 20 метров и весить сотни килограммов.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Хойчжоу пожарные едва успели спасти мужчину, которого душил питон. Пострадавший был пьян, а его собутыльники рассказали, что он пытался подраться со змеей.

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      Никита Савин
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