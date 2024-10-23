Мужчина заказал поддельные справки для смягчения приговора в российский СИЗО и попался

В Москве мигрант заказал в СИЗО поддельные справки, чтобы смягчить свой приговор

Заключенный заказал поддельные справки в столичный следственный изолятор (СИЗО) «Матросская тишина», чтобы смягчить себе приговор по делу о мошенничестве. Об этом стало известно «МК».

По данным издания, злоумышленник — уроженец Таджикистана. В начале 2023 года суд приговорил его к 1,5 года лишения свободы, однако мигрант, судя по всему, решил уменьшить этот срок. Для этого он заказал через знакомую фальшивое свидетельство о рождении сына в 2022 году и поддельную справку о наличии у него инвалидности.

Получив необходимые документы через программный комплекс «ФСИН-письмо», мужчина приложил их к апелляционной жалобе. При рассмотрении ходатайства оказалось, что у заключенного всего трое детей и ни у одного из них нет инвалидности. Тогда суд приговорил его к дополнительным 10 месяцам лишения свободы.

Ранее в Москве сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего мигранта, который пытался по поддельному паспорту снять деньги в отделении банка.