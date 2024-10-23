Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:11, 23 октября 2024Бывший СССР

На Украине припомнили Германии Вторую мировую войну

Подоляк: Украине не подходит западногерманский вариант завершения конфликта

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Украине не подходит западногерманский вариант завершения конфликта, при котором НАТО возьмет под защиту часть страны, контролируемую Вооруженными силами республики (ВСУ). Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Германия развязала Вторую мировую войну, после чего ее территория была разделена на Германскую Демократическую Республику и Федеративную республику Германия.

«Это предложение аморально. И не только потому, что в 1949 году разделили государство, которое начало и проиграло Вторую мировую войну, а Украина свою войну не начинала и не проиграла», — сказал он.

Ранее глава офиса президента республики Андрей Ермак заявил, что Украина готова обсудить разные варианты мирного соглашения, если в них будут отмечены нерушимость границ страны и ее суверенитет. Он также призвал западных союзников принимать активное участие в разработке «рамок для установления мира».

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В Турции совершен теракт. Трое с автоматами напали на офис производителя военных самолетов и беспилотников

      Врач назвала защищающую от диабета ягоду

      Эрдоган пообещал Путину устранить проблемы с платежами

      В российский музей привезли окаменелое дерево возрастом более 56 миллионов лет

      Новые выпуски российского госдолга не смогли продать

      Мужчина поймал ядовитую змею в детском саду голыми руками и снял это на видео

      Россиянам пообещали доступные цены на авиабилеты

      В Ульяновске из пожара спасли животных

      Памела Андерсон и Дрю Бэрримор отказались от макияжа на съемках шоу

      Уничтожение пытавшихся прорваться в Россию украинских диверсантов попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше