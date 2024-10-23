На Украине припомнили Германии Вторую мировую войну

Украине не подходит западногерманский вариант завершения конфликта, при котором НАТО возьмет под защиту часть страны, контролируемую Вооруженными силами республики (ВСУ). Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Германия развязала Вторую мировую войну, после чего ее территория была разделена на Германскую Демократическую Республику и Федеративную республику Германия.
«Это предложение аморально. И не только потому, что в 1949 году разделили государство, которое начало и проиграло Вторую мировую войну, а Украина свою войну не начинала и не проиграла», — сказал он.
Ранее глава офиса президента республики Андрей Ермак заявил, что Украина готова обсудить разные варианты мирного соглашения, если в них будут отмечены нерушимость границ страны и ее суверенитет. Он также призвал западных союзников принимать активное участие в разработке «рамок для установления мира».