На Украине решили лишить брони 1 миллион человек для последующей мобилизации

«Страна.ua»: Киев поставил задачу лишить брони 1 миллион человек для мобилизации

Киев поставил задачу сократить число попавших под бронь военнообязанных на один миллион человек и мобилизовать их. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в правительстве.

Собеседник издания сообщает, что в стране есть полтора миллиона человек, которые получили бронь. Они все обновили данные в военно-учетном приложении «Резерв+», и места их работы известны. Но для их отправки в зону боевых действий нужно лишить фирмы, в которых они работают, права на бронь, что сейчас и будут делать массово. Однако в реальности, считает он, в армию попадет кратно меньшее количество мужчин, так как многие попытаются откупиться от военкоматов.

Он добавил, что эти изменения приведут к сильнейшему удару по экономике, но о ней в военно-политическом руководстве никто не думает, поскольку главная установка — выполнить план по мобилизации, который «хронически проваливается».

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