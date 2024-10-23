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18:20, 23 октября 2024Бывший СССР

На Украине решили лишить брони 1 миллион человек для последующей мобилизации

«Страна.ua»: Киев поставил задачу лишить брони 1 миллион человек для мобилизации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев поставил задачу сократить число попавших под бронь военнообязанных на один миллион человек и мобилизовать их. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в правительстве.

Собеседник издания сообщает, что в стране есть полтора миллиона человек, которые получили бронь. Они все обновили данные в военно-учетном приложении «Резерв+», и места их работы известны. Но для их отправки в зону боевых действий нужно лишить фирмы, в которых они работают, права на бронь, что сейчас и будут делать массово. Однако в реальности, считает он, в армию попадет кратно меньшее количество мужчин, так как многие попытаются откупиться от военкоматов.

Он добавил, что эти изменения приведут к сильнейшему удару по экономике, но о ней в военно-политическом руководстве никто не думает, поскольку главная установка — выполнить план по мобилизации, который «хронически проваливается».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны республики о проблемах коррупции в получении фальшивых заключений об инвалидности. По его словам, проблему необходимо решать цифровизацией процессов прохождения медицинских экспертиз.

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      Илья Таксюр
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