На Украине сообщили о подрыве машины с начальником подготовки бригады ВСУ

«Страна.ua»: в Краматорске взорвали автомобиль начальника подготовки бригады ВСУ

В Краматорске в Донецкой народной республике (ДНР) подорвали машину начальника боевой подготовки одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Согласно имеющимся данным, взрыв раздался, когда Mercedes-Benz ML военного начал движение.

Начальник боевой и тактической подготовки 5-й отдельной штурмовой бригады был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее в Энергодаре подорвали машину сотрудника Запорожской атомной электростанции (АЭС). Как указали в Главном управлении разведки (ГУР) Украины, автомобиль принадлежал начальнику отдела пропускного режима атомной станции Андрею Короткову.