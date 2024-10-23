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18:35, 23 октября 2024Бывший СССР

На Украине уволили имеющего родственников россиян начальника штаба СБС

Якобы имеющего родственников россиян начальника штаба СБС ВСУ заменили

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине заменили начальника штаба Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ), капитана первого ранга Романа Гладкого, якобы имеющего родственников с российским паспортом. Об этом сообщил штаб-сержант командования СБС Александр Ярмак, передает украинский телеканал «Общественное».

«Нам поменяли начальника штаба», — рассказал он. Как отметил Ярмак, на эту должность уже назначили нового человека, однако он не уточнил, кого именно. При этом он отметил, что некоторые волонтерские движения давали о нем хорошие отзывы.

Как отметили журналисты издания, перевод Гладкого также подтвердил еще один источник в СБС.

В сентябре стало известно, что комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки попросил Службу безопасности Украины (СБУ) проверить главу штаба командования СБС ВСУ Романа Гладкого на предмет возможных связей его семьи с Россией. Причиной проверки стали слухи о российском паспорте у жены Гладкого и о выступлениях его дочери на спортивных соревнованиях под российским флагом.

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      Александр Курбатов
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