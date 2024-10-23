На Украине уволили имеющего родственников россиян начальника штаба СБС

Якобы имеющего родственников россиян начальника штаба СБС ВСУ заменили

На Украине заменили начальника штаба Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ), капитана первого ранга Романа Гладкого, якобы имеющего родственников с российским паспортом. Об этом сообщил штаб-сержант командования СБС Александр Ярмак, передает украинский телеканал «Общественное».

«Нам поменяли начальника штаба», — рассказал он. Как отметил Ярмак, на эту должность уже назначили нового человека, однако он не уточнил, кого именно. При этом он отметил, что некоторые волонтерские движения давали о нем хорошие отзывы.

Как отметили журналисты издания, перевод Гладкого также подтвердил еще один источник в СБС.

В сентябре стало известно, что комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки попросил Службу безопасности Украины (СБУ) проверить главу штаба командования СБС ВСУ Романа Гладкого на предмет возможных связей его семьи с Россией. Причиной проверки стали слухи о российском паспорте у жены Гладкого и о выступлениях его дочери на спортивных соревнованиях под российским флагом.