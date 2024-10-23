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11:57, 23 октября 2024Бывший СССР

На Украине захотели ликвидировать центральную медкомиссию до конца недели

Минздрав Украины заявил о планах ликвидировать центральную МСЭК до конца недели

Фото: Petr David Josek / AP

Украинскую центральную медико-социальную экспертную комиссии (МСЭК) планируют ликвидировать до конца недели. Такие планы анонсировал глава Минздрава Украины Виктор Ляшко, цитирует «РБК-Украина» в Telegram.

Помимо этого, он напомнил, что руководство центральной медкомиссии было уволено. Своих должностей также лишились руководители профильного департамента Минздрава, который отвечал за координацию деятельности МСЭК, добавил Ляшко.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил планы властей ликвидировать все медкомиссии после скандала с оформлением фальшивых инвалидностей. Вместо МСЭК введут цифровую «прозрачную европейскую модель», уточнял он. Кроме того, главе Минздрава было поручено до 1 ноября внести все необходимые документы и законопроекты на рассмотрение кабмина для завершения реформирования прежней системы.

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