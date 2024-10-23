Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:20, 23 октября 2024Бывший СССР

На Украине захотели увеличить число мобилизованных

На Украине уменьшат число забронированных работников предприятий

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

На Украине поставили задачу уменьшить число забронированных работников предприятий на миллион человек для последующей мобилизации. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правительстве страны.

По информации издания, президент Украины Владимир Зеленский постановил остановить бронирование (отсрочку) работников предприятий от мобилизации из-за выросшего показателя по этому пункту. Это вызвало недобор личного состава в военкоматах.

Теперь власти остановили процесс бронирования. Они планируют массово лишать брони работников предприятий и выдавать им повестки в военкомат.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      В столице Турции совершен теракт

      В МИД прокомментировали выдачу Украине кредита с российских средств

      ЦИК Молдавии утвердил итоги выборов президента

      Врач объяснил причины горечи во рту

      Россиян предупредили о ночных морозах

      Собчак прокомментировала выселение мужчины из квартиры по ее иску

      Белоусов рассказал о создании оружия с учетом изучения трофеев

      Россиянам запретили брать вейпы на излюбленный пляжный курорт богачей

      На Украине захотели увеличить число мобилизованных

      Позиции стран БРИКС по Украине вошли в декларацию саммита

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше