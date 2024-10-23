На Украине захотели увеличить число мобилизованных

На Украине уменьшат число забронированных работников предприятий

На Украине поставили задачу уменьшить число забронированных работников предприятий на миллион человек для последующей мобилизации. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правительстве страны.

По информации издания, президент Украины Владимир Зеленский постановил остановить бронирование (отсрочку) работников предприятий от мобилизации из-за выросшего показателя по этому пункту. Это вызвало недобор личного состава в военкоматах.

Теперь власти остановили процесс бронирования. Они планируют массово лишать брони работников предприятий и выдавать им повестки в военкомат.