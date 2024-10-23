Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:51, 23 октября 2024Бывший СССР

На Украине банки начали блокировать карты уклонистов

«Страна.ua»: украинские банки начали блокировку карт уклонистов по запросам ТЦК

Фото: rupixen / Unsplash

На Украине банки начали блокировать карты уклоняющихся от службы граждан по запросам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что факт блокировки счетов был зафиксирован в Одессе. Издание также приводит скриншоты, на которых пользователей уведомляют о блокировке их банковских карт.

Ранее пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Рутковский рассказал, как жители страны относятся к сотрудникам ТЦК. По его словам, украинцы настроены против военкомов.

Он также поведал, что отправился сражаться, поскольку сотрудники ТЦК угрожали ему и его родным. «Сказали, что если не пойду, то будут проблемы у семьи и у всех родных», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это неправильный выбор». МИД Украины осудил генсека ООН за решение посетить саммит БРИКС в России

      Тела погибших в Узбекистане туристов отправят в Россию

      На Украине банки начали блокировать карты уклонистов

      Армия Израиля сообщила о гибели замкомандира батальона в Ливане

      Кафельников назвал самого сложного соперника в карьере

      Киркоров рассказал о финансовом воспитании детей

      Звезда «Счастливы вместе» заступилась за Глюкозу после скандала с наркотиками

      Семеро мужчин поселились в доме с мумией и жили на ее деньги

      Объяснено загадочное затемнение звезды Бетельгейзе

      В Польше заявили о желании сохранить консульства в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше