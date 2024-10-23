На Украине банки начали блокировать карты уклонистов

«Страна.ua»: украинские банки начали блокировку карт уклонистов по запросам ТЦК

На Украине банки начали блокировать карты уклоняющихся от службы граждан по запросам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что факт блокировки счетов был зафиксирован в Одессе. Издание также приводит скриншоты, на которых пользователей уведомляют о блокировке их банковских карт.

Ранее пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Рутковский рассказал, как жители страны относятся к сотрудникам ТЦК. По его словам, украинцы настроены против военкомов.

Он также поведал, что отправился сражаться, поскольку сотрудники ТЦК угрожали ему и его родным. «Сказали, что если не пойду, то будут проблемы у семьи и у всех родных», — отметил он.