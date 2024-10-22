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10:25, 22 октября 2024Бывший СССР

Пленный рассказал о негативном отношении к военкомам на Украине

Пленный Рутковский рассказал об отношении к сотрудникам ТЦК на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Рутковский рассказал, как жители страны относятся к сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), передает ТАСС

«Все настроены против ТЦК, перелавливают и режут их там, избивают. Я пошел, потому что мне сказали, что если не пойду, то будут проблемы у семьи и у всех родных», — рассказал пленный.

Рутковский добавил, что его подразделение, понесшее потери, должно было укомплектовываться, но было тем не менее отправлено в приграничье Курской области.

Ранее пленный командир ВСУ 3-й роты 120-го батальона 113-й бригады территориальной обороны Александр Долматов рассказал об уничтожении его взвода близ Угледара.

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      Валентин Карант
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