На Западе раскрыли последствия для ВСУ после окружения города в ДНР

Аналитик Меркурис: тысячи солдат ВСУ погибнут после окружения Селидово в ДНР

Тысячи военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут уничтожены по причине того, что их командиры не отдали приказ покинуть город Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) после того, как его окружили подразделения ВС России. Такие последствия для украинских солдат раскрыл британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

«Произойдет серьезная катастрофа, часть этих войск спасется, но большинство, скорее всего, — нет. Украина снова пожертвовала тысячами своих лучших солдат, обороняя город, из которого они должны были эвакуироваться еще неделю назад», — заявил эксперт.

Меркурис подчеркнул, что вскоре Российская армия полностью захватит город в кольцо, тем самым перерезав все пути снабжения украинских группировок, которые окажутся в ловушке.

Ранее украинский аналитический проект Deep State подтвердил, что под контроль российских военных перешли восточные окраины Селидово.