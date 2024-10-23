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10:06, 23 октября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о продвижении Российской армии

Deep State: ВС России продвинулись на нескольких направлениях

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия продвинулась на нескольких участках фронта. Об этом сообщает украинский аналитический проект Deep State в Telegram-канале.

Отмечается, что подразделения ВС России вошли на восточные окраины населенного пункта Селидово, бои идут также в северной части города.

Помимо этого, Deep State отмечает крупные продвижения России к западу от Цукурино и к востоку от Курахово в район населенных пунктов Новодмитровка и Зоряное. Проект также подтверждает переход под контроль России населенного пункта Новосадово на лиманском направлении.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли стратегически важные высоты у села Терны на севере ЛНР. По словам бывшего военнослужащего, украинское командование попыталось вернуть утраченные позиции, однако попытки не привели к желаемому результату, и часть штурмовиков ВСУ бежала с поля боя.

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      Валентин Карант
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