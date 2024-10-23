На Западе резко отреагировали на слова главы Минфина Британии о Путине

Малинен резко отреагировал на слова главы Минфина Британии Ривз о Путине

Профессор Хельсинкского университета и геополитический аналитик Туомас Малинен резко отреагировал на слова главы Министерства финансов Британии Рэйчел Ривз о президенте России Владимире Путине. Свой ответ он опубликовал на странице в социальной сети X.

«Вы идиотка или коррумпированный человек», — написал он.

Ранее глава британского Минфина пообещала обратить доходы «режима Путина» против него самого, предоставив Киеву дополнительную поддержку в размере двух миллиардов фунтов стерлингов. Она также подчеркнула, что защита Британии начинается на Украине.

22 октября стало известно, что Великобритания предоставит Украине 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита «Большой семерки» (G7). Кредит будет выдан за счет прибыли от попавших под санкции российских активов.