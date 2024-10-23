Набиуллиной не понравились символические деньги БРИКС

Подаренная Путину символическая купюра БРИКС не понравилась главе ЦБ Набиуллиной

Символическая купюра БРИКС, которую на саммите объединения в Казани подарили президенту России Владимиру Путину, не понравилась главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, банкноту напечатал кто-то из российских участников встречи, возможно, из Торгово-промышленной палаты (ТПП). «Квазиденьга» должна была демонстрировать общую работу, которая ведется в рамках саммита.

Путин осмотрел купюру сам, а потом показал ее министрам и отдал Набиуллиной. Что именно главе ЦБ не понравилось, Песков не уточнил.

Ранее на заседании саммита глава государства назвал ошибкой использование доллара в качестве оружия. При этом он подчеркнул, что Россия не отказывается от доллара и не борется с ним, а только вынуждена искать альтернативу, потому что с долларом работать не может.