Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:53, 23 октября 2024Экономика

Путин высказался об использовании доллара как оружия

Путин: использовать доллар как оружие большая ошибка

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Доллар в мире используется в качестве оружия, и это большая ошибка. Так о мировой практике высказался российский президент Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, американская валюта до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов.

«Доллар используется в качестве оружия. Мы видим, что это так. Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает. (...) Но не мы это делаем. Мы не отказываемся от доллара, не боремся с ним. Но если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы — так и происходит», — заявил он на заседании саммита БРИКС.

На встрече с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф Путин также отметил, что увеличение расчетов в национальных валютах стран-участниц БРИКС снизит геополитические риски, позволит защитить развитие экономик БРИКС от политики и повысить их финансовую независимость. Также это поможет снизить оплату за обслуживание долга.

По мнению The Economist, на саммите БРИКС в Казани Путин намерен представить план по разрушению долларовой системы. Так в издании называют возможное создание альтернативной платежной системы, которая обеспечит странам БРИКС более дешевые и быстрые трансакции и позволит обходить наложенные санкции, что приведет к крушению доминирования США.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе испугались принятия на саммите БРИКС новой платежной системы

      Композитор Влади раскрыл причины отказа Баскова от его песен

      Захарова рассказала о неудачных попытках Зеленского скрыть проблемы с набором в ВСУ

      В России нарастили выпуск танковых снарядов

      Журналистов из недружественных стран аккредитовали на саммит БРИКС

      Названы самые опасные для жизни городские районы

      В МИД России оценили поддержку «плана победы» Зеленского в Европе

      Путин высказался об использовании доллара как оружия

      Украинские власти отняли права на песни у известной певицы

      МИД Германии вызвал главу дипмиссии Северной Кореи из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше