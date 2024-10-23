Путин высказался об использовании доллара как оружия

Путин: использовать доллар как оружие большая ошибка

Доллар в мире используется в качестве оружия, и это большая ошибка. Так о мировой практике высказался российский президент Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

По словам главы государства, американская валюта до сих пор является важнейшим инструментом мировых финансов.

«Доллар используется в качестве оружия. Мы видим, что это так. Думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает. (...) Но не мы это делаем. Мы не отказываемся от доллара, не боремся с ним. Но если нам не дают работать, что же делать? Мы вынуждены искать другие альтернативы — так и происходит», — заявил он на заседании саммита БРИКС.

На встрече с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф Путин также отметил, что увеличение расчетов в национальных валютах стран-участниц БРИКС снизит геополитические риски, позволит защитить развитие экономик БРИКС от политики и повысить их финансовую независимость. Также это поможет снизить оплату за обслуживание долга.

По мнению The Economist, на саммите БРИКС в Казани Путин намерен представить план по разрушению долларовой системы. Так в издании называют возможное создание альтернативной платежной системы, которая обеспечит странам БРИКС более дешевые и быстрые трансакции и позволит обходить наложенные санкции, что приведет к крушению доминирования США.