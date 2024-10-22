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13:06, 22 октября 2024Экономика

Путин высказался о расчетах в валютах БРИКС

Путин: увеличение расчетов в нацвалютах стран БРИКС снизит геополитические риски

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Увеличение расчетов в национальных валютах стран-участниц БРИКС снизит геополитические риски. Об этом на встрече с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф высказался президент России Владимир Путин, его цитирует газета «Известия».

В беседе Путин отметил, что рост доли расчетов в местных валютах позволит защитить развитие экономик БРИКС от политики и повысить их финансовую независимость. Также это поможет снизить оплату за обслуживание долга.

Глава государства также заявил, что Новый банк развития — хороший и перспективный финансовый институт, который с 2018 года профинансировал около ста проектов на сумму 33 миллиарда долларов. Он выразил надежду, что структура примет активное участие в саммите.

Ранее журнал The Economist сообщил, что Путин представит на саммите БРИКС в Казани план по разрушению долларовой системы. Так они называют возможное создание альтернативной платежной системы, которая обеспечит странам БРИКС более дешевые и быстрые трансакции. Запад пугает, что механизм позволит обходить наложенные санкции и приведет к крушению доминирования США.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Для участия в нем в столицу Татарстана уже прибыли председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса.

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      Вячеслав Агапов
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