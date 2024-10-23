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13:36, 23 октября 2024Ценности

Назван самый популярный модный бренд в мире

Lyst: Miu Miu стал самым популярным модным брендом в мире

Фото: Victor Boyko / Getty Images

Самым популярным модным брендом в мире оказался Miu Miu. Соответствующий список составили эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в фэшн-индустрии.

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Miu Miu вернулся на первое место рейтинга, потеснив лидера прошлого квартала — испанскую марку Loewe. В то же время на третьем месте топа расположился модный дом Prada, на четвертом — Saint Laurent, а замыкал пятерку Alaia. Самыми востребованными ретейлерами также назвали Bottega Veneta, Jacquemus, Gucci, The Row и Valentino.

Платформа Lyst регулярно предоставляет ежеквартальный рейтинг самых популярных брендов и товаров. Аналитики компании анализируют поведение пользователей, в том числе поиск и просмотр продуктов, продажи, а также упоминания в социальных сетях, статистику активности и вовлеченности по всему миру за трехмесячный период.

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      Майя Пономаренко
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