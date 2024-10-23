Названа главная ошибка в борьбе Израиля с ХАМАС и «Хезболлой»

Политолог Перенджиев счел малоэффективными удары Израиля по лидерам ХАМАС

Группировки ХАМАС и «Хезболла» состоят из множества ячеек, действующих достаточно автономно, потому уничтожение Израилем того или иного руководителя этих структур мало влияют на их деятельность, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Когда говорят о ХАМАС и "Хезболле", их представляют как некую вертикальную структуру, где есть руководитель, командиры, подчиненные. Мы постоянно слышим о том, что Израиль уничтожил сначала одного руководителя группировки, потом другого. Но эти структуры не созданы и не действуют по вертикальному принципу. Они горизонтальны, поделены на множество ячеек, которые очень самостоятельны», — сказал Перенджиев.

Он объяснил, что, несмотря на существование у группировок номинального руководства, ячейки способны сами принимать решения о тех или иных действиях, о нанесении ударов. Они действуют автономно и, более того, зачастую имеют собственные источники финансирования.

«Израиль может уничтожить банк "Хезболлы". Но, может, верхушку группировки он, действительно, финансирует, но не другие ее ячейки. Получается, что вместо того, чтобы бороться с ячейками, что крайне непросто, Израиль идет по "простому" пути, уничтожая мирных жителей. Так он пытается создавать обстановку, неблагоприятную для действия ячеек», — сказал политолог.

Он заключил, что удары, жертвами которых становятся мирные жители, только несколько затрудняют деятельность отдельных группировок. Так же и уничтожение Израилем номинальных лидеров не отражается кардинально на функционировании всех ячеек.

Ранее сообщалось, что дрон «Хезболлы» ударил точно по окну спальни в резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В момент атаки самого политика и его супруги Сары в доме не оказалось.