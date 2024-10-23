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12:25, 23 октября 2024Мир

Названа главная ошибка в борьбе Израиля с ХАМАС и «Хезболлой»

Политолог Перенджиев счел малоэффективными удары Израиля по лидерам ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Группировки ХАМАС и «Хезболла» состоят из множества ячеек, действующих достаточно автономно, потому уничтожение Израилем того или иного руководителя этих структур мало влияют на их деятельность, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Когда говорят о ХАМАС и "Хезболле", их представляют как некую вертикальную структуру, где есть руководитель, командиры, подчиненные. Мы постоянно слышим о том, что Израиль уничтожил сначала одного руководителя группировки, потом другого. Но эти структуры не созданы и не действуют по вертикальному принципу. Они горизонтальны, поделены на множество ячеек, которые очень самостоятельны», — сказал Перенджиев.

Он объяснил, что, несмотря на существование у группировок номинального руководства, ячейки способны сами принимать решения о тех или иных действиях, о нанесении ударов. Они действуют автономно и, более того, зачастую имеют собственные источники финансирования.

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«Израиль может уничтожить банк "Хезболлы". Но, может, верхушку группировки он, действительно, финансирует, но не другие ее ячейки. Получается, что вместо того, чтобы бороться с ячейками, что крайне непросто, Израиль идет по "простому" пути, уничтожая мирных жителей. Так он пытается создавать обстановку, неблагоприятную для действия ячеек», — сказал политолог.

Он заключил, что удары, жертвами которых становятся мирные жители, только несколько затрудняют деятельность отдельных группировок. Так же и уничтожение Израилем номинальных лидеров не отражается кардинально на функционировании всех ячеек.

Ранее сообщалось, что дрон «Хезболлы» ударил точно по окну спальни в резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В момент атаки самого политика и его супруги Сары в доме не оказалось.

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      Наталия Белова
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