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08:51, 23 октября 2024Мир

Резиденцию премьера Израиля атаковал дрон. Беспилотник попал по спальне Нетаньяху

Беспилотник «Хезболлы» попал точно в окно спальни Нетаньяху

Фото: Rami Shlush / Reuters

Дрон ливанской шиитской группировки «Хезболла» ударил точно по окну спальни в резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Данный факт подтвердила израильская радиостанция Kan.

Источник в службах безопасности страны сообщил, что попадание беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «было прямым, и дому был нанесен значительный ущерб». При этом отмечается, что удар был смягчен, так как окна в резиденции израильского премьера были бронированные.

В момент атаки самого политика и его супруги Сары в доме не оказалось. По информации радиостанции, 19 октября «Хезболла» нацелила на дом Нетаньяху три беспилотника, однако два других дрона были вовремя перехвачены.

Фото: Ilia Yefimovich / dpa / Globallookpress.com

В Израиле пообещали ответить на атаку резиденции Нетаньяху

Тель-Авив не оставит без внимания атаку на резиденцию Нетаньяху в Кейсарии. О намерении Израиля ответить на удар «Хезболлы» заявил дипломатический источник, приближенный к премьер-министру.

«На покушение будет дан ответ», — подчеркнул он. Кроме того, по словам источника, ответственность за покушение на политика должен понести Иран, так как он по сей день поддерживает ливанскую шиитскую организацию.

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Тем не менее члены «Хезболлы» взяли на себя ответственность за нападение на резиденцию Нетаньяху. Представитель группировки Мохаммед Афиф сообщил, что организация «несет полную и исключительную ответственность» за покушение на «военного преступника и лидера сионистского фашизма Нетаньяху».

Афиф также обвинил Тель-Авив в нарушении военных правил, которое и привело к совершению покушения на политика. Помимо этого, представитель «Хезболлы» призвал США прекратить оказывать поддержку Израилю.

Фото: Rami Shlush / Reuters

Нетаньяху назвал попытку Ирана ликвидировать его «колоссальной ошибкой»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что за попыткой ликвидировать его стоит Иран. Политик подчеркнул, что Тегеран совершил «колоссальную ошибку», попытавшись убрать его с дороги.

Посланники Ирана, которые сегодня попытались совершить покушение на меня и мою супругу, совершили колоссальную ошибку. Это не остановит меня и Государство Израиль в нашей борьбе за возрождение против врагов, чтобы обеспечить безопасность для будущих поколений

Биньямин Нетаньяхупремьер-министр Израиля

Нетаньяху добавил, что любой, кто попытается причинить вред гражданам его страны, должен будет дорого заплатить за это. Политик заявил, что Тель-Авив будет и дальше «ликвидировать террористов», а также вернет всех заложников из сектора Газа и восстановит региональную безопасность.

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      Наталья Анисеева
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