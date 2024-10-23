Беспилотник «Хезболлы» попал точно в окно спальни Нетаньяху

Дрон ливанской шиитской группировки «Хезболла» ударил точно по окну спальни в резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Данный факт подтвердила израильская радиостанция Kan.

Источник в службах безопасности страны сообщил, что попадание беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «было прямым, и дому был нанесен значительный ущерб». При этом отмечается, что удар был смягчен, так как окна в резиденции израильского премьера были бронированные.

В момент атаки самого политика и его супруги Сары в доме не оказалось. По информации радиостанции, 19 октября «Хезболла» нацелила на дом Нетаньяху три беспилотника, однако два других дрона были вовремя перехвачены.

Фото: Ilia Yefimovich / dpa / Globallookpress.com

В Израиле пообещали ответить на атаку резиденции Нетаньяху

Тель-Авив не оставит без внимания атаку на резиденцию Нетаньяху в Кейсарии. О намерении Израиля ответить на удар «Хезболлы» заявил дипломатический источник, приближенный к премьер-министру.

«На покушение будет дан ответ», — подчеркнул он. Кроме того, по словам источника, ответственность за покушение на политика должен понести Иран, так как он по сей день поддерживает ливанскую шиитскую организацию.

Тем не менее члены «Хезболлы» взяли на себя ответственность за нападение на резиденцию Нетаньяху. Представитель группировки Мохаммед Афиф сообщил, что организация «несет полную и исключительную ответственность» за покушение на «военного преступника и лидера сионистского фашизма Нетаньяху».

Афиф также обвинил Тель-Авив в нарушении военных правил, которое и привело к совершению покушения на политика. Помимо этого, представитель «Хезболлы» призвал США прекратить оказывать поддержку Израилю.

Фото: Rami Shlush / Reuters

Нетаньяху назвал попытку Ирана ликвидировать его «колоссальной ошибкой»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что за попыткой ликвидировать его стоит Иран. Политик подчеркнул, что Тегеран совершил «колоссальную ошибку», попытавшись убрать его с дороги.

Посланники Ирана, которые сегодня попытались совершить покушение на меня и мою супругу, совершили колоссальную ошибку. Это не остановит меня и Государство Израиль в нашей борьбе за возрождение против врагов, чтобы обеспечить безопасность для будущих поколений Биньямин Нетаньяху премьер-министр Израиля

Нетаньяху добавил, что любой, кто попытается причинить вред гражданам его страны, должен будет дорого заплатить за это. Политик заявил, что Тель-Авив будет и дальше «ликвидировать террористов», а также вернет всех заложников из сектора Газа и восстановит региональную безопасность.