Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ликвидировавшие лидера палестинского радикального движения ХАМАС Яхью Синвара, не ожидали встречи с ним. Его обнаружили уже после перестрелки с палестинскими боевиками. Позже, по данным израильских чиновников, личность Синвара была подтверждена с помощью ДНК.
Израильские солдаты патрулировали территорию на юге сектора Газа
По информации The New York Times (NYT), несмотря на то что Яхья Синвар был главной целью операции в Газе, солдаты, ликвидировавшие его, не ожидали встречи с ним. Израильские чиновники рассказали, что это был обычный патруль, обходивший территории на юге сектора Газа.
«Солдаты, которые неожиданно столкнулись с Синваром в среду, были частью подразделения, обучавшегося на командиров отрядов», — пишет издание.
Военные вступили в перестрелку с палестинскими боевиками, при поддержке беспилотников была уничтожена часть здания, где укрывались бойцы ХАМАС. Затем при обысках обнаружили Синвара и двух других боевиков, они не выжили. Следов пребывания заложников поблизости не было.
Боррель заявлял, что Синвар мешал установлению режима прекращения огня
Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя информацию о ликвидации лидера ХАМАС, заявил, что Синвар являлся препятствием для установления режима прекращения огня на Ближнем Востоке. Он также напомнил, что палестинский боевик находился в списке террористов ЕС.
О том, что Синвар действительно ликвидирован, сообщили официальные лица Израиля со ссылкой на источник в системе безопасности.
До этого сообщения о возможной ликвидации Синвара появлялись в сентябре, однако в ночь с 7 на 8 октября глава движения вышел на связь после долгого молчания.