В США раскрыли внезапные обстоятельства ликвидации лидера ХАМАС. Израильские солдаты не ждали встречи с ним

NYT: солдаты ЦАХАЛ не ждали встречи с ликвидированным ими главой ХАМАС Синваром

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ликвидировавшие лидера палестинского радикального движения ХАМАС Яхью Синвара, не ожидали встречи с ним. Его обнаружили уже после перестрелки с палестинскими боевиками. Позже, по данным израильских чиновников, личность Синвара была подтверждена с помощью ДНК.

Израильские солдаты патрулировали территорию на юге сектора Газа

По информации The New York Times (NYT), несмотря на то что Яхья Синвар был главной целью операции в Газе, солдаты, ликвидировавшие его, не ожидали встречи с ним. Израильские чиновники рассказали, что это был обычный патруль, обходивший территории на юге сектора Газа.

«Солдаты, которые неожиданно столкнулись с Синваром в среду, были частью подразделения, обучавшегося на командиров отрядов», — пишет издание.

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Военные вступили в перестрелку с палестинскими боевиками, при поддержке беспилотников была уничтожена часть здания, где укрывались бойцы ХАМАС. Затем при обысках обнаружили Синвара и двух других боевиков, они не выжили. Следов пребывания заложников поблизости не было.

Боррель заявлял, что Синвар мешал установлению режима прекращения огня

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя информацию о ликвидации лидера ХАМАС, заявил, что Синвар являлся препятствием для установления режима прекращения огня на Ближнем Востоке. Он также напомнил, что палестинский боевик находился в списке террористов ЕС.

О том, что Синвар действительно ликвидирован, сообщили официальные лица Израиля со ссылкой на источник в системе безопасности.

До этого сообщения о возможной ликвидации Синвара появлялись в сентябре, однако в ночь с 7 на 8 октября глава движения вышел на связь после долгого молчания.