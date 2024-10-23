Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:54, 23 октября 2024Экономика

Названы самые опасные для жизни городские районы

BMJ Open: жить в районах без зеленых насаждений может быть опасно для жизни

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Жить в городских районах без зеленых насаждений оказалось опаснее, чем в тех, где они есть в большом количестве. Данные назвали ученые из Великобритании и Пакистана в своем исследовании, опубликованном в журнале BMJ Open.

Выяснилось, что городские зеленые зоны с парками и множеством деревьев способны компенсировать негативное воздействие высоких температур на здоровье. В районах с обилием таких участков люди меньше болели и реже уходили из жизни из-за жары.

Особенно заметен был положительный эффект в уязвимых группах — у пожилых людей и обладателей хронических заболеваний. Помимо этого, обилие растений вокруг благоприятно влияло на психическое здоровье и благополучие.

Исследователи отметили, что разница в методологии исследований не позволила им объединить результаты для дальнейшего анализа данных. Их работа не доказывает наличие причинно-следственной связи, а лишь показывает корреляцию. При этом в будущем зеленые насаждения могут сыграть важную роль в защите людей от последствий изменения климата.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе испугались принятия на саммите БРИКС новой платежной системы

      Белоусов обратился к российским военным

      На Украине сняли пропагандистский ролик для военнослужащих из КНДР

      В Госдуме захотели контролировать тарифы ЖКХ

      Композитор Влади раскрыл причины отказа Баскова от его песен

      Захарова рассказала о неудачных попытках Зеленского скрыть проблемы с набором в ВСУ

      В России нарастили выпуск танковых снарядов

      Журналистов из недружественных стран аккредитовали на саммит БРИКС

      Названы самые опасные для жизни городские районы

      В МИД России оценили поддержку «плана победы» Зеленского в Европе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше