Названы самые опасные для жизни городские районы

BMJ Open: жить в районах без зеленых насаждений может быть опасно для жизни

Жить в городских районах без зеленых насаждений оказалось опаснее, чем в тех, где они есть в большом количестве. Данные назвали ученые из Великобритании и Пакистана в своем исследовании, опубликованном в журнале BMJ Open.

Выяснилось, что городские зеленые зоны с парками и множеством деревьев способны компенсировать негативное воздействие высоких температур на здоровье. В районах с обилием таких участков люди меньше болели и реже уходили из жизни из-за жары.

Особенно заметен был положительный эффект в уязвимых группах — у пожилых людей и обладателей хронических заболеваний. Помимо этого, обилие растений вокруг благоприятно влияло на психическое здоровье и благополучие.

Исследователи отметили, что разница в методологии исследований не позволила им объединить результаты для дальнейшего анализа данных. Их работа не доказывает наличие причинно-следственной связи, а лишь показывает корреляцию. При этом в будущем зеленые насаждения могут сыграть важную роль в защите людей от последствий изменения климата.